В Томской области на трех ж/д станциях допущен простой вагонов на путях необщего пользования

В Томской области допущен простой вагонов на ж/д путях. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области на трех железнодорожных станциях Тайгинского центра не убирали вагоны с путей необщего пользования, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Томская транспортная прокуратура проверила деятельность Тайгинского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» на исполнение законодательства по защите прав предпринимателей.

«Установлено, что на трех железнодорожных станциях региона допускались случаи несвоевременной уборки вагонов с путей необщего пользования по заявкам предприятий», – говорится в сообщении.

Начальнику центра внесли представление об устранении нарушений. Были приняты необходимые организационные меры. К дисциплинарной ответственности привлекли 2 должностных лица.