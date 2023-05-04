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НовостиОбщество4 мая 2023 1:48

В Томской области на трех ж/д станциях допущен простой вагонов на путях необщего пользования

Томская транспортная прокуратура проверила деятельность Тайгинского центра организации работы железнодорожных станций
Алёна Мищенко
В Томской области допущен простой вагонов на ж/д путях.

В Томской области допущен простой вагонов на ж/д путях.

Фото: Анна Ковалёва

В Томской области на трех железнодорожных станциях Тайгинского центра не убирали вагоны с путей необщего пользования, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Томская транспортная прокуратура проверила деятельность Тайгинского центра организации работы железнодорожных станций – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» на исполнение законодательства по защите прав предпринимателей.

«Установлено, что на трех железнодорожных станциях региона допускались случаи несвоевременной уборки вагонов с путей необщего пользования по заявкам предприятий», – говорится в сообщении.

Начальнику центра внесли представление об устранении нарушений. Были приняты необходимые организационные меры. К дисциплинарной ответственности привлекли 2 должностных лица.