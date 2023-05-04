Мастер-классы, пенная вечеринка и конкурсы ждут томичей на праздновании Дня защиты детей

В Томске отпразднуют день защиты детей. Фото: Мария АНАНОВА

С размахом отпразднуют Международный день защиты детей 1 июня в Томске. На главной сцене Городского сада пройдет мероприятие для семей с детьми, в котором смогут принять участие дети, подростки, родители, а также бабушки и дедушки.

Празднование Дня защиты детей в Городском саду пройдет с 12:00 до 16:00.

Всех гостей праздника ждет развлекательная программа, выступления, конкурсы и зона питания.

В программе мероприятия запланировано множество интересных выступлений. В этот день на сцене выступят - «Арена Развлечений» с научным шоу, клоун Лепа Сосискин вместе с дрессированными животными, детские коллективы Томска. Проведет мероприятие радиоведущий популярных радиостанций Иван Козырев.

Кроме того, томичей ждут игры, мастер-классы, викторина, пенная вечеринка и розыгрыши подарков.

Томские компании могут стать партнерами мероприятия.

Возрастное ограничение мероприятия 0+.