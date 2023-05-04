В Томске воздух прогреется до +16 градусов в четверг

В Томске в четверг воздух прогреется до 16 градусов тепла. Фото: Ксения Высотина

В четверг, 4 мая, в Томске ожидается переменная облачность и теплая погода до +14градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске в среду существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть западный 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до +14...+16 градусов.

В Томской области в этот день обещают переменную облачность, днем местами небольшие дожди. Ветер будет дуть западный 2-7 м/с, местами с порывами до 14м/с. Температура днем составит +13…+18°С, местами +19…+24°С.