Томич попытался украсть колеса и получил тюремный срок

Суд приговорил мужчину к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Фото: Сиб.фм

Томич признан виновным в покушении на кражу, информирует областная прокуратура. Ранее судимый 29-летний мужчина в августе 2022 года проходил мимо гаражей, проник в один из них и похитил комплект колес стоимостью 28 тысяч рублей.

«Покидая место преступления, подсудимый встретил выгуливающего собаку мужчину. Прохожий проявил бдительность, начал задавать вопросы и пригрозил вызовом сотрудников полиции. Испугавшись, злоумышленник бросил похищенное и сбежал», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Суд приговорил мужчину к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее житель Томска украл у пенсионеров из села Батурино более 800 тысяч рублей.