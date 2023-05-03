Томичам рассказали о правилах выбора мяса для шашлыка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управлении Роспотребнадзора Томской области рассказали, как выбрать качественное мясо для шашлыка. Его рекомендуют приобретать в специально оборудованных торговых точках, где созданы правильные условия для хранения. Также специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на внешний вид мяса.

«Свежее мясо является качественным, если у него тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, а жир - белый, кремовый или желтоватый. У мяса должен быть свежий, естественный, запах без специй, химии и признаков гнили. Консистенция должна быть плотной, а ямка, которая образуется при надавливании, должна быстро выравниваться. При варке качественного мяса образуется ароматный, прозрачный бульон», - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Иногда под видом свежего мяса могут продавать размороженное. Отличить его можно по некоторым признакам. У размороженного мяса поверхность красная, жир мягкий, частично окрашен в ярко-красный цвет, а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже ярко-красные.

Если вы планируете приобрести готовый маринованный шашлык, то в региональном Роспотребнадзоре советуют обращать внимание не только на его внешний вид, но и на состав. Если в нем значится пищевая добавка Е450, лучше отказаться от покупки - это влагоудерживающий агент. Важно смотреть на дату изготовления шашлыка. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение трех дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее.