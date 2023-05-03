Жители дома в переулке Целинном в Томске пожаловались на плохие условия проживания

Жители дома жалуются на проблемы с канализацией и неприятный запах как на улице, так и в квартирах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоквартирного дома по переулку Целинному в Томске пожаловались руководителю следственного управления СК по Томской области на плохие условия проживания в доме. Личный прием граждан 3 мая провел первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области Константин Мальцев.

«Жители дома обратили внимание на острую проблему с системой канализации. Отдельно стоящая канализационно-насосная станция не работает. Стоки из канализации вытекают прямо на улицу, отчего присутствует неприятный запах как на улице, так и в квартирах. Тепловые вычислители, установленные в доме, не введены в эксплуатацию. Поэтому жители вынуждены платить за горячую воду и отопление не по приборам учета, а по установленным нормативам. Также граждане обратили внимание на необходимость консервации сгоревшего строения по улице Учительской, 79», - рассказали о сути жалоб томичей пресс-службе СК по Томской области.

Сообщается, что оценку доводам жителей дома дадут в ходе предварительного расследования уголовного дела. Оно возбуждено следственным управлением по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ОГКУ «Облстройзаказчик» своих обязанностей, выразившегося в ненадлежащем контроле при строительстве дома по переулку Целинному, 29.

Напомним, что мусульмане Томска просят отменить застройку многоквартирников у Красной мечети.