В загоревшихся домах в томском селе Дзержинское проживают более 10 человек. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

В домах, которые загорелись сегодня в селе Дзержинское города Томска, проживают более 10 человек, рассказали в мэрии города. По их данным, сотрудники администрации Кировского района выехали в Дзержинское, как только стало известно о пожаре, чтобы оказывать людям помощь.

«По информации районной администрации в доме по улице Больничной, 18 зарегистрировано 10 человек, из них трое детей. В здании по улице Больничная, 20 зарегистрировано двое взрослых, однако, кроме них там проживают еще трое детей», - рассказали о количестве проживающих в загоревшихся домах в пресс-службе мэрии.

К счастью, люди при пожаре не пострадали. Сгорели надворные постройки домах, пострадала домашняя птица и свиньи.

Жителям сгоревших домов объяснили, что сейчас они могут переночевать в пункте временного размещения. После им может быть предоставлено временное жилье.