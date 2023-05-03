В пяти районах Томской области начались весенние полевые работы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области весенние полевые работы начались в пяти районах – Асиновском, Кожевниковском, Кривошеинском, Томском и Шегарском. Здесь работники сельского хозяйства вносят удобрения под озимые зерновые культуры и многолетние травы, ведут протравку семян яровых культур перед севом, боронование и прибивку влаги на полях.

«Еще два района — Бакчарский и Первомайский — на полевые работы из-за холодов пока не вышли, но ведут активную подготовку семян яровых зерновых культур перед посевом. В Бакчарском районе протравлено 160 тонн семян (72,1 % от плана). Работы идут в АПК «Чернышевский». В Первомайском районе ООО «Агро» и КХ «Куендат» обработали 1368 тонн семян (48 % от плана)», - уточняет пресс-служба администрации Томской области.

В целом отмечается, что готовность к весенним полевым работам высокая. Ожидается, что скоро к ним приступят все хозяйства Томской области.