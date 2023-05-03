В Томской области под Бакчаром автомобиль улетел в кювет. Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Регион-70 Томск»
Недалеко от Бакчара в Томской области легковая машина улетела в кювет. Видео опубликовано в Telegram-канале «Регион-70 Томск».
«Недалеко от Бакчара, прилегла отдохнуть в кювете. По пострадавшим неизвестно, но рядом и в самой машине никого не было», - написал автор видео.
Судя по видео, машина получила серьезные повреждения, капот практически сплющен. Про обстоятельства ДТП не сообщается.
Напомним, что в Северске женщина попала под колеса УАЗа, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.