В Томске создали пешеходный туристический маршрут «Путь томича»

«Путь томича» проходит от Богоявленского собора до Университетского озера Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске разработали пешеходный туристический маршрут по историческим местам города, сообщают в администрации Томской области. Открыл маршрут «Путь томича» губернатор Владимир Мазур вместе с учениками Томского гуманитарного лицея.

«Путь томича» начался у памятника Петру и Февронии в Богоявленском сквере, где в роли экскурсовода был «Петр Иванович Макушин» – видный деятель народного просвещения в Сибири, почетный гражданин Томской губернии и города Томска. А уже на Набережной Ушайки экскурсоводом стал «Иннокентий Евграфович Кухтерин». Завершился «Путь томича» на берегу Университетского озера по Московскому тракту, к которому участников привел основатель Томского государственного университета «Василий Маркович Флоринский». Пешеходный туристический маршрут также охватил Воскресенскую гору и музей истории Томска, Богородице-Алексиевский монастырь, улицы Крылова и Гагарина, площадь Ново-Соборную и Университетскую рощу», - рассказали о маршруте в пресс-службе обладминистрации.

Маршрут разработал туристский информационный центр Томска. Сообщается, что длится экскурсия четыре часа.

Напомним, что 6 и 7 мая в Томске пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по бывшим военным госпиталям.