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НовостиОбщество3 мая 2023 11:28

В Томске создали пешеходный туристический маршрут «Путь томича»

Маршрут проходит от Богоявленского собора до Университетского озера
Александра Тайбатрова
«Путь томича» проходит от Богоявленского собора до Университетского озера

«Путь томича» проходит от Богоявленского собора до Университетского озера

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске разработали пешеходный туристический маршрут по историческим местам города, сообщают в администрации Томской области. Открыл маршрут «Путь томича» губернатор Владимир Мазур вместе с учениками Томского гуманитарного лицея.

«Путь томича» начался у памятника Петру и Февронии в Богоявленском сквере, где в роли экскурсовода был «Петр Иванович Макушин» – видный деятель народного просвещения в Сибири, почетный гражданин Томской губернии и города Томска. А уже на Набережной Ушайки экскурсоводом стал «Иннокентий Евграфович Кухтерин». Завершился «Путь томича» на берегу Университетского озера по Московскому тракту, к которому участников привел основатель Томского государственного университета «Василий Маркович Флоринский». Пешеходный туристический маршрут также охватил Воскресенскую гору и музей истории Томска, Богородице-Алексиевский монастырь, улицы Крылова и Гагарина, площадь Ново-Соборную и Университетскую рощу», - рассказали о маршруте в пресс-службе обладминистрации.

Маршрут разработал туристский информационный центр Томска. Сообщается, что длится экскурсия четыре часа.

Напомним, что 6 и 7 мая в Томске пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по бывшим военным госпиталям.