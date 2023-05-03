В Томске 5 мая ожидается высокий класс пожароопасности

В Томске ожидается высокий – четвертый – класс пожароопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 5 мая, в Томске ожидается высокий – четвертый – класс пожароопасности, сообщает мэрия со ссылкой на Томский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Томичам напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность.

«На территории города мобильные группы, оснащенные первичными средствами пожаротушения, ежедневное патрулируют земли населённых пунктов и прилегающие лес. Также усилена профилактическая работа с населением», - комментирует пресс-служба мэрии.

Напомним, что с 28 апреля по 14 мая в городе Томске и в 10 районах области действует особый противопожарный режим. А в томском селе Дзержинское загорелись три жилых дома и надворные постройки.