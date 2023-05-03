Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 9:21

Жителям Томска рассказали, почему нельзя высасывать яд при укусе змеи

Источник:kp.ru

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач Александр Мясников развеял миф о том, что при укусе змеи нужно высасывать яд из раны. Такого мнения придерживается врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает издание ФАН.

Соответствующее заблуждение озвучили зрители в рамках его телепередачи. Женщина заметила, что именно таким образом в знаменитых лентах герои помогают пострадавшим.

Как полагает Мясников, это не более чем миф. Он не поможет в данном случае. Более того, человеку с травмой станет только хуже. Врач подчеркнул, что высасывание змеиного яда способствует распространению по ране и попаданию в кровоток.