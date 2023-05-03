Жителям Томска рассказали, почему нельзя высасывать яд при укусе змеи

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Врач Александр Мясников развеял миф о том, что при укусе змеи нужно высасывать яд из раны. Такого мнения придерживается врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает издание ФАН.

Соответствующее заблуждение озвучили зрители в рамках его телепередачи. Женщина заметила, что именно таким образом в знаменитых лентах герои помогают пострадавшим.

Как полагает Мясников, это не более чем миф. Он не поможет в данном случае. Более того, человеку с травмой станет только хуже. Врач подчеркнул, что высасывание змеиного яда способствует распространению по ране и попаданию в кровоток.