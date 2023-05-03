В Томской области цены на новостройки выросли на 0,5% в первом квартале 2023 года

В Томскстате рассказали о ценах на новостройки и вторичку в первом квартале 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первом квартале 2023 года цены на новостройки в Томской области в среднем выросли на 0,5%, сообщает пресс-служба Томскстата. При этом цены на новостройки улучшенного качества увеличились на 0,6%, а на новостройки среднего качества (типовые) – уменьшились на 0,2%.

На вторичное жилье цены в первом квартале в среднем снизились на 0,3%. На типовые квартиры цены уменьшились на 1,1%. Но на некоторые квартиры на вторичном рынке цена за первые три месяца 2023 года, наоборот, выросла: на квартиры низкого качества - на 3,8%, улучшенного качества – на 0,1%, элитные квартиры – на 2,5%.

«На первичном рынке средняя цена одного квадратного метра жилья в первом квартале 2023 года составила 101 557 рублей, на вторичном рынке – 85 584 рубля. При этом цены на жильё заметно различались и во многом зависели от материала наружных стен дома. На первичном рынке самая высокая цена одного квадратного метра жилья сложилась на квартиры в домах монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) – 122 554 рубля. Самая низкая цена в крупнопанельных и крупноблочных домах – 95 732 рубля. На вторичном рынке наибольшая цена за квадратный метр жилья зафиксирована в монолитных (в том числе монолитно-кирпичных) домах – 107 895 рублей, наименьшая – в крупнопанельных и крупноблочных домах – 81 129 рублей», - поделились данными в Томскстате.

Напомним, что за первый квартал 2023 года в Томске ввели более 80 тысяч квадратных метров жилья