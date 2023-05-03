В Томске засыпали провал на улице Крячкова в Зеленых горках

Из-за ямы мусоровозы не могли проехать в микрорайон. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

Провал на улице Крячкова в Зеленых горках засыпали, отчиталась мэрия Томска. Сообщения про огромную яму в микрорайоне появились в выходные. Из-за этого в Зеленые Горки не могла проехать техника регоператора по обращению с ТКО: был риск повреждения машин и дальнейшего разрушения дорожного полотна.

«Сотрудники городского департамента дорожной деятельности и благоустройства выехали на место, чтобы определить каким способом убрать яму на дороге. Кроме того, специалисты должны выявить причины появления дефекта, чтобы он не появлялся вновь. Сейчас провал засыпан для безопасного проезда горожан», - уточнили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас, по сведениям мэрии, дорога стала пригодна для проезда многотонников.Теперь мусоровозы смогут попасть в Зеленые горки, чтобы по графику собирать отходы с контейнерных площадок.

Напомним, что в Томске к майским праздникам отремонтировали неровности на Коммунальном мосту.