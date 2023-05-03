Под Томском без вести пропала 44-летняя женщина

Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области

В поселке Моряковский Затон Томского района ищут 44-летнюю Валентину Марадудину. Ориентировку опубликовали в Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» Томской области. О местонахождении женщины ничего не известно с 25 апреля.

«Рост Валентины – 155 сантиметров, она худощавого телосложения, рыжеволосая и кареглазая. Была одета в сиреневую куртку с капюшоном, синие штаны и сиреневые кроссовки», - так описываются приметы пропавшей в ориентировке «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Телефон работает круглосуточно, звонки бесплатные.