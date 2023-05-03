"Томичам на заметку": стали известны популярные футбольные команды страны

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По данным исследования, проведенного медиапорталом «Рейтинг Букмекеров», футбол остается наиболее популярным видом спорта, им увлекается 49,3% россиян. Сообщает издание "РБ Спорт".

Самыми известными командами ожидаемо стали футбольные «Спартак» и «Зенит», почти сравнявшись по этому показателю. Интересно, что мужская аудитория чаще упоминает петербургский клуб, а женская — московский. Во всех возрастных группах они остаются в топе, при этом большинство россиян 35+ сразу вспоминают «Спартак», а более молодая аудитория — ФК «Зенит». У респондентов до 25 лет уровень знания футбольных клубов значительно ниже: 15,7% затруднились назвать какую-либо команду.

Среди игроков на ставках первое место занял ФК «Зенит» — его вспомнило почти на 5% респондентов больше, чем «Спартак» (33,9).

Мнения относительно лучшего клуба для развития молодых футболистов среди населения и игроков на ставках почти совпали. На первом месте по этому показателю оказался ПФК ЦСКА — его отметили 50,7% опрошенных и 49,1% бетторов. На втором и третьем местах «Зенит» (49,6% и 47,4% соответственно) и «Спартак» (48,7% и 41,7%). На четвертое и пятое респонденты поместили команды «Локомотив» и «Динамо». Интересно, что только 25,7% россиян назвали перспективным ФК «Краснодар». Однако в мужском топе в этой категории он оказался на пятом месте.