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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:35

33-летняя женщина попала под колеса УАЗ на пешеходном переходе в Северске

С травмами женщину доставили в больницу
Алёна Мищенко
В Северске УАЗ наехал на 33-летнюю женщину-пешехода.

В Северске УАЗ наехал на 33-летнюю женщину-пешехода.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу в Северске, попала в больницу после наезда автомобиля УАЗ, сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась 2 мая около 9:45 минут на улице Лесной, 7а.

«Автомобилем УАЗ 390995, под управлением 56-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 33-летняя женщина-пешеход переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.

С травмами женщину доставили в больницу.