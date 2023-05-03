Житель Томска более 10 лет коллекционирует старинные царские монеты

Фото: предоставлено героем публикации

Житель Томска Сергей Морозов более 10 лет занимается коллекционированием старинных монет. Томич рассказал изданию «АиФ-Томск», сколько сейчас стоят деньги советской и екатериниской эпохи, какие монеты стремятся заполучить нумизматы-сибиряки, а также почему люди начинают собирать коллекции.

Интерес к старинным вещам появился у Сергея еще в 12 лет. Но с поступлением в университет страсть пропала — несколько лет мужчина даже не вспоминал о прошлом увлечении. Все изменилось после поездки в Берлин.

«В 2012 году я поехал в Берлин, где прожил около месяца. В один день во время прогулки по городу я зашел в антикварный магазин, где было много старинных книг. Я ничего там не приобрел, но атмосфера меня вдохновила — я вспомнил, что у меня было когда-то увлечение редкостями. И с момента возвращения в Томск я стал плотно заниматься коллекционированием», — вспоминает Сергей.

Первое время томич собирал простые юбилейные монеты, но затем стал коллекционировать царские монеты, которые, по его мнению, являются произведениями искусства. Мужчина видит в них эстетическую силу и красоту.

Фото: предоставлено героем публикации

Нумизматика для Сергея является основным источником дохода – он выставляет монеты на торги в интернете, а также получает комиссию от сдатчиков. В коллекции мужчины есть монеты петровских и екатерининских времен, которые можно дорого продать.

«У каждого разный смысл в собирании. Есть люди, которые коллекционируют спортивные значки с символикой „Динамо“ или „Спартака“, и их цель — просто насобирать как можно больше. Через 10 лет такой человек может сказать: „У меня самая большая коллекция значков в мире, она насчитывает 20 тысяч экземпляров“», – отмечает нумизмат.

Цель Сергея в любви к старинным монетам. Для него они артефакты древности и истории. Томич ни кем не соревнуется, а делает это в свое удовольствие.