Порядка 3 млн рублей потратят на противоклещевую обработку в Томске

Противоклещевая обработка продолжается в Томске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжается обработка городских территорий от клещей. Сегодня специалисты обработают несколько территорий, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой департамент дорожной деятельности и благоустройства.

«В течение дня будут обработан сквер на улице Кутузова, территория Южного кладбища, территория возле детского сада на улице Залесской, 16», – говорится в сообщении.

Также при теплой погоде обработка продолжится в Лагерном саду, на территории тропы здоровья в районе стадиона «Политехник», на площади Новособорной, в парке отдыха у Белого озера, в сквере Ворошилова, в Михайловской и Березовой роще, в парке у ДНТ «Авангард» и др.

Ранее специалисты обработали склоны Лагерного сада в рамках подготовки празднования Дня Победы.

По данным мэрии, в этом сезоне специалисты планируют обработать от клещей более 800 гектаров, где располагаются городские парки, скверы, рекреационные и другие озелененные территории, а также муниципальные кладбища. На эти цели направят порядка 3 миллионов рублей.