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НовостиОбщество3 мая 2023 5:36

В больницы Томской области поступило 10 тысяч доз вакцины от кори

Прививку от кори рекомендуют поставить не болевшим томичам
Алёна Мищенко
В Томскую область поступило 10 тысяч дз вакцины.

В Томскую область поступило 10 тысяч дз вакцины.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В больницы Томской области поступило 10 тысяч доз вакцины от кори для бесплатной подчищающей иммунизации, сообщили в облздраве.

Врачи рекомендуют поставить прививку от кори жителям региона, которые не болели данной инфекцией, не были привиты или делали прививку один раз; контактировали с заболевшими.

Вакцина обязательна для работников медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовиков и работников пунктов пропуска через госграницу. Чтобы поставить прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Помимо вакцинации врачи рекомендуют мыть руки, промывать нос, регулярно проветривать помещения и носить маски в общественных местах. При подозрении на наличие признаков кори либо при контакте с зараженным корью необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Также томичи могут обратиться на круглосуточную горячую линию по профилактике кори по телефонам – 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850. Операторы колл-центра расскажут о признаках и профилактике заболевания, а также вакцинации от кори.