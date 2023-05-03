В Томске транспортные прокуроры нашли нарушения на ж/д переездах и переходах

Ж/д переезды в Томской области оказались с нарушениями закона. Фото: Анна Ковалёва

В Томской области железнодорожные переезды и пешеходные переходы вблизи нескольких станций эксплуатировались с нарушениями закона. На объектах не было информационных знаков и других средств безопасности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Установлено, что железнодорожные переезды и пешеходные переходы, расположенные близи станций Богашево, Томск-1, Томск-Грузовой, Томск-2, на пересечении улицы Гвардейской и переулка Железнодорожный Томска, эксплуатировались с нарушениями закона», – говорится в сообщении.

На объектах не было информационных знаков, некорректно работали устройства заграждения. Также выявлена недостаточная укомплектованность рабочих мест дежурных работников «РЖД» средствами обеспечения безопасности движения.

Транспортные прокуроры внесли представление начальнику Томской дистанции инфраструктуры – структурного подразделения филиала «РЖД» об устранении нарушений закона. Объекты ж/д инфраструктуры были приведены в нормативное состояние.

Работники дистанции были привлечены к административной ответственности с назначением штрафов.