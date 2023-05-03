Жители Томска поучаствовали в соревнованиях по мотокроссу в Алтайском крае

Фото: Сибдепо

В Алтайском крае прошли соревнования по мотокроссу. В них также приняли участие жители Томской области.

"Ученики кемеровской Школы мотокросса Junior mx school в минувшие выходные вышли на трассу Алтайского края. Рев моторов рассекал непривычно прохладный весенний воздух, земля вихрем разлеталась в стороны из-под колёс мощной техники, крутые виражи гонщиков зрители приветствовали громкими аплодисментами — на открытое первенство Алтайского района по мотокроссу «Кубок Жилстрой» съехались сильнейшие мотогонщики со всего Сибирского Федерального округа", - сообщает интернет-журнал Сибдепо.

Соревнования по мотокроссу в Алтайском крае длились два дня. Первые старты провели 29 апреля в городе Абакан (с. Подсинее). В классе 125 юноши Марк Васильев занял 4 место, а Артём Кармалитов в классе 85 — 5 место. Во второй день, 30 апреля, спортсмены состязались в городе Малая Минуса. Марк Васильев повторил свой результат и вновь уверенно заехал на 4 место.