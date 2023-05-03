Несколько солдат из Томской области погибли в зоне СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что за два месяца в зоне СВО погибли еще несколько человек из Томской области.

В Центре медицинской и фармацевтической информации сообщили о гибели их сотрудника на Украине.

"26 февраля в зоне действия специальной военной операции трагически погиб наш коллега, сотрудник Центра медицинской и фармацевтической Наиль Нуруллович Гарифулин", - написали в социальной сети центра.

Также в Стрежевом сообщили о гибели местного жителя. Мэр города Валерий Дениченко написал в своем блоге, что на территории ДНР погиб стрежевчанин подполковник С.Ю.Постернак.

"Станислав Юльевич командовал батареей в составе зенитно-артиллерийского батальона танкового полка и погиб в ходе минометного обстрела у населенного пункта Никольское", - написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Следом, коллектив школы МБОУ "Курлекская СОШ" Томского района тоже сообщили плохую новость.

"Коллектив школы выражает соболезнование семье нашего педагога, друга, наставника Сидельникова Андрея Александровича, погибшего при выполнении специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины", - написала администрация школы на своей странице в социальной сети.

Администрация Сайгинского сельского поселения выразила соболезнования близким Василия Овчинникова.

"Василий был участником боевых действий в зоне СВО на Украине. Погиб в г. Артёмовск. Скорбим вместе с близкими и родными", - написала администрация в своем блоге.

И в администрации Октябрьского сельского поселения также рассказали о погибшем герое.

"Во время боевых действий, в ходе специальной военной операции на Украине, погиб наш односельчанин Харук Евгений Александрович. Прощание с ним состоится 07.04.2023 в 13-00 часов в храме «Рождества Христова» в селе Октябрьское", - говорится в сообщении.

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