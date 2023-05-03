Более 800 тысяч рублей украл житель Томска у пенсионеров из села Батурино

В Томской области мужчина украл более 800 тысяч у пенсионеров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кожевниковском районе Томской области неизвестный мужчина похитил более 800 тысяч рублей у пожилой пары из села Батурино. Полицейские задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась жительницы Кожевниковского района и сообщила, что неизвестный мужчина похитил более 800 тысяч рублей у её пожилых родителей из села Батурино.

Полицейские установили, что в конце апреля 2023 года к пенсионерам приехал незнакомый мужчина, который представился сотрудником организации, обслуживающей водяные фильтры. С порога незнакомец требовал оплатить некую задолженность за настройку очистных устройств.

«Доверившись постороннему, пожилая женщина достала свой кошелёк. Увидев бумажник, незнакомец сказал, что сам отсчитает нужную сумму и, забрав из него 500 тысяч рублей, ушёл. На следующий день мужчина вновь вернулся к супругам и потребовал доплатить, а после отказа оттолкнул с пути пожилых хозяев и похитил из шкафа ещё 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Томска. При обыске в квартире мужчины были обнаружено и изъято более 55 тысяч рублей, а также имущество, предположительно купленное на деньги пенсионеров.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Открытое хищение чужого имущества» и «Кража». Мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.