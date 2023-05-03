В Томске в ближайшее время заасфальтируют ямы на трех улицах

В Томске заделают ямы на трех улицах города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске дорожники продолжают ямочный ремонт на участках улиц с интенсивным движением. В частности асфальт уложат на улицах Советской, Белинского и Савиных, сообщили и в мэрии.

«В минувшие дни было уложено 131 кв. м асфальта в ранее подготовленные дефекты на улицах Советской и Белинского», – говорится в сообщении.

Также рабочие разработали технологические карты на площади 109 квадратных метров на этих улицах, а также на улице Савиных. Асфальт в разработанные карты уложат в ближайшее время.

Список дорог, нуждающихся в ямочном ремонте, формируют на основе плановых проверок томских улиц, рекомендаций ГИБДД, обращений томичей и городских депутатов.

В первую очередь в список попадают участки улиц с интенсивным движением транспорта, а также дороги на дорогах, которые создают опасные условия для движения.