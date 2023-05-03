Паромная переправа через Обь начала работать в Колпашевском районе

Паромная переправа заработала в Колпашевском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Паромную переправу через реку Обь по маршруту НГСС — Озерное запустили в Колпашевском районе Томской области вечером во вторник, 2 мая. Об этом сообщила администрация района.

Напомним, паромную переправу через реку Обь в городе Колпашево Томской области планировали запустить ориентировочно 3 мая. Ледовая переправа через реку Обь в Колпашево была официально закрыта еще 7 апреля.

«Сегодня, 2 мая 2023 года с 18:00 начинается работа паромной переправы через реку Обь в районе города Колпашева по маршруту "НГСС-Озерное"», – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что паромные перевозки 2 и 3 мая будут выполняться в тестовом режиме.

С тарифами на услуги и графиком работы паромной переправы можно ознакомиться на сайте перевозчика.