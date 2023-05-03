В Томске в многоэтажном доме на Иркутском тракте сгорел лифт

В Томске ночью 3 мая сгорел лифт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске в ночь на 3 мая на Иркутском тракте произошел пожар в лифте. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на улице Иркутский тракт поступил на пульт дежурного в 0:34. Пожар произошел в 3 подъезде в лифте в десятиэтажном жилом доме.

«В результате пожара обгорела кабина лифта, закоптились стены на лестничной клетке на этаже. Общая площадь пожара 1 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 0:37 до прибытия пожарной автоцистерны. Причина пожара устанавливается.