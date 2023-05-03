Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2023 1:55

В Томске в многоэтажном доме на Иркутском тракте сгорел лифт

Пострадавших нет
Алёна Мищенко
В Томске ночью 3 мая сгорел лифт.

В Томске ночью 3 мая сгорел лифт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске в ночь на 3 мая на Иркутском тракте произошел пожар в лифте. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на улице Иркутский тракт поступил на пульт дежурного в 0:34. Пожар произошел в 3 подъезде в лифте в десятиэтажном жилом доме.

«В результате пожара обгорела кабина лифта, закоптились стены на лестничной клетке на этаже. Общая площадь пожара 1 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 0:37 до прибытия пожарной автоцистерны. Причина пожара устанавливается.