Урожай огурцов в томском агрокомплексе «Трубачево» снизился почти на 27% в 2022 году

В томском "Трубачеве" снизился урожай огурцов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томское хозяйство «Трубачево» в 2022 году снизило урожай огурцов почти на 27%. Чистая прибыль компании снизились в 2,33 раза. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

В 2022 году предприятие вырастило 2,63 тысячи тонн огурцов, в 2021 году их было выращено 3,57 тысячи тонн, в 2020 – 2,86 тысячи тонн.

По данным документа, снижение произошло из-за выхода из строя энерговырабатывающих установок, это привело к снижению производства собственной энергии. Агрокомплексу потребовалась закупка сторонней электроэнергии, из-за чего уменьшился уровень досветки в теплицах.

Технические работы поломки текущих австрийских энергоустановок не были проведены из-за санкций Евросоюза и США.

Затраты на электроэнергию в прошлом году выросли на 21,9% и составили 75,2 миллиона рублей. Затраты на потребление газа снизились на 14,26% и составили 39,9 миллиона рублей.

Также санкции повлияли на прямые поставки луковиц тюльпана из Нидерландов, а параллельный импорт увеличил себестоимость поставки одной луковицы на 9,3%. Цена увеличилась с 10,98 рублей за штуку до 12,11 рублей.

Выручка «Трубачево» в 2022 году снизилась на 14,3%, и составила 370,8 миллиона рублей, а чистая прибыль уменьшилась в 2,33 раза – до 45 млн рублей.