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НовостиОбщество3 мая 2023 0:00

Потепление до +14 градусов ожидает жителей Томска 3 мая

Дождя не ожидается
Источник:kp.ru
В Томске в среду будет тепло.

В Томске в среду будет тепло.

Фото: Анна Ковалёва

В среду, 3 мая, в Томске ожидается переменная облачность и теплая погода до +14 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске в среду существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть северный 2-7 м/с. Температуру днем прогнозируют до +12...+14 градусов.

В Томской области в этот день обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северный 2-7 м/с, местами порывам до 12 м/с. Температура днем +11…+16°С, местами +5…+10°С.