Томские школьники стали призерами всероссийских олимпиад по ОБЖ и литературе Фото: Олег ЗОЛОТО

Три томских девятиклассника стали призерами всероссийских олимпиад школьников по ОБЖ и литературе, сообщается на сайте администрации Томской области. Призеры олимпиады по литературе - Алиса Паньшина, ученица Томского гуманитарного лицея, и Вадим Симон, ученик школы №1 села Александровское. А призером олимпиады по ОБЖ стал Савелий Копцев, ученик томского лицея №8 им. Н.Н. Рукавишникова.

«Савелий Копцев также получил специальный диплом «Лучший в теории» от Центрального жюри олимпиады по ОБЖ. А по результатам конкурса чтецов, проходившего в рамках олимпиады по литературе, Алиса Паньшина признана лауреатом II степени и награждена специальным призом за выбор произведения», - уточнила пресс-служба обладминистрации.

Сообщается, что в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 48 ребят из Томска, Северска, Стрежевого, Александровского, Асиновского, Колпашевского, Первомайского, Тегульдетского и Чаинского районов.

Напомним, что ученик лицея №8 Томска Артем Лисок победил на всероссийской олимпиаде по математике.