Томские ученые создали новый метод анализа проб в криминалистике

Ученые ТГУ создали новый аналитический подход для проведения экспертизы в криминалистике Фото: Пресс-служба ТГУ

Ученые Томского госуниверситета создали новый подход для анализа проб биологических жидкостей в криминалистике, рассказали в пресс-службе вуза и отметили, что статья об исследовании уже опубликована. Этот метод позволит быстро и достоверно определять наличие и идентифицировать следы биологической жидкости на подложке. Зачастую исследовать такие пробы сложно, так как биоматериала мало, а на результаты может повлиять материал, на котором жидкость обнаружена.

«Новый алгоритм позволил с высокой точностью выделять искомые компоненты. Значимым достоинством этого метода является его способность обнаруживать биоматериалы, даже если они присутствуют в самом малом объеме, достаточно всего нескольких пикограммов или фемтолитров», - прокомментировали в пресс-службе ТГУ.

Отмечается, что алгоритм анализов может использоваться также в медицинских целях. А после экспертизы образцы биологических жидкостей остаются в сохранном состоянии, а не утрачиваются.

Напомним, что 16-17 мая в ТГУ пройдет III Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай».