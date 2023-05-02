Площадь Новособорную в Томске начали украшать к 9 мая. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

В Томске начали украшать Новособорную площадь ко Дню Победы, доложили в мэрии. Этим занимаются специалисты «Зеленстроя».

«Сегодня бригады начали выкладывать щепу в рисунок георгиевских лент на газонах на площади Новособорной. Эту работу специалисты планируют завершить в течение нескольких дней», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Также на Новособорной приводят в порядок металлические конструкции, на которых позже разместят флаги.

Напомним, что 7 мая из-за репетиции парада Победы будет частично перекрыт проезд на проспекте Ленина. Также томичам рассказали о форматах проведения Бессмертного полка в 2023 году.