Спектакли томских театров оценят эксперты премии «Золотая маска»

Свои постановки экспертам покажут томский театр драмы и театр куклы и актера «Скоморох» Фото: Ксения Высотина

Эксперты театральной премии «Золотая маска» посмотрят две постановки томских театров, сообщили в пресс-службе администрации Томской области. Спектакли «Преступление и наказание» томского театра драмы и «Лес» театра куклы и актера «Скоморох» претендуют на включение в афишу Российской национальной премии «Скоморох».

«Показы с участием экспертов премии «Золотая маска» пройдут в присутствии зрителей. В случае одобрения томские театры поедут в Москву, где представят спектакли столичным зрителям и театральной общественности», - уточнила пресс-служба обладминистрации.

Показы, на которых эксперты оценят постановки томских театров, состоятся 4 и 5 мая.

Напомним, что 6 и 7 мая в Томске пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по бывшим военным госпиталям.