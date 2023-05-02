Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 13:37

Спектакли томских театров оценят эксперты премии «Золотая маска»

Свои постановки экспертам покажут томский театр драмы и театр куклы и актера «Скоморох»
Александра Тайбатрова
Свои постановки экспертам покажут томский театр драмы и театр куклы и актера «Скоморох»

Свои постановки экспертам покажут томский театр драмы и театр куклы и актера «Скоморох»

Фото: Ксения Высотина

Эксперты театральной премии «Золотая маска» посмотрят две постановки томских театров, сообщили в пресс-службе администрации Томской области. Спектакли «Преступление и наказание» томского театра драмы и «Лес» театра куклы и актера «Скоморох» претендуют на включение в афишу Российской национальной премии «Скоморох».

«Показы с участием экспертов премии «Золотая маска» пройдут в присутствии зрителей. В случае одобрения томские театры поедут в Москву, где представят спектакли столичным зрителям и театральной общественности», - уточнила пресс-служба обладминистрации.

Показы, на которых эксперты оценят постановки томских театров, состоятся 4 и 5 мая.

Напомним, что 6 и 7 мая в Томске пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по бывшим военным госпиталям.