В Томске 6 и 7 мая пройдут пешеходные экскурсии по бывшим военным госпиталям

Организаторы пешеходных экскурсий - ТПУ и СибГМУ Фото: Ксения Высотина

Томский политех и СибГМУ 6 и 7 мая вновь проведут пешеходные экскурсии по бывшим военным госпиталям, сообщается на сайте ТПУ. Сотрудники музеев вузов расскажут участникам экскурсий, как Томск жил годы войны. Впервые такие экскурсии прошли в 2022 году.

«Вместе с экскурсоводами томичи пройдут по маршруту «9-й корпус ТПУ – улица Пирогова – улица Советская – 8-й корпус ТПУ – улица Усова – студенческий городок ТПУ – улица Учебная – Музей истории СибГМУ». Каждая экскурсия рассчитана на полтора-два часа», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

Экскурсии будут проходить два раза в день, в 12.00 и 15.00. Проводятся они бесплатно, но для участия нужно заранее зарегистрироваться по телефону +7 (3822) 70-56-71.

Ранее томичам рассказали о форматах проведения Бессмертного полка в 2023 году.

Напомним, что 7 мая в Томске состоится студенческий фестиваль РадиоBOOM-2023.