В Томске начал ездить трамвай с символикой Года педагога и наставника. Фото: Анна Ковалева

В Томске на городских маршрутах начал ездить трамвай, украшенный символикой в честь Года педагога и наставника. 2 мая необычный трамвай проехал по маршруту №1, сообщили в мэрии.

«Вместе с запуском трамвая стартовала региональная акция, для участия в которой студентам и сотрудникам системы профессионального образования необходимо сфотографироваться или снять видео на фоне вагона. Затем разместить контент на официальной странице в социальной сети своей образовательной организации с хэштегом #ПоймайТрамвайСПО2023. Акция продлится до 20 ноября», - рассказала пресс-служба мэрии.

Напомним, что украшенный символикой Года педагога и наставника трамвай будет ездить по всем маршрутам Томска до конца 2023 года. А ранее в Томске запустили Telegram-канал, чтобы следить за движением и узнавать о задержках трамваев.