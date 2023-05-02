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НовостиОбщество2 мая 2023 11:16

Под Томском мужчина получил травму на пилораме

Пострадавший пытался ногой протолкнуть ствол дерева в станок
Александра Тайбатрова
30-летний мужчина попытался ногой протолкнуть ствол дерева в станок. Фото: СК по Томской области

30-летний мужчина попытался ногой протолкнуть ствол дерева в станок. Фото: СК по Томской области

В Томском районе 30-летний мужчина получил травму, когда работал на пилораме, сообщает СК по Томской области. Следователи проводят проверку по этому факту. Происшествие случилось 1 мая на территории пилорамы коммерческой организации, расположенной в районе 4 км автодороги село Новомихайловка – город Мариинск.

«Работавший на слесарном станке 30-летний мужчина попытался ногой протолкнуть ствол дерева в станок. В результате он травмировал себе ногу циркулярной пилой», - рассказали о подробностях происшествия СК по Томской области.

Мужчину госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее прокуратура потребовала снести линию электропередач на территории заказника «Томский».