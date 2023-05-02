Томичам рассказали о форматах проведения Бессмертного полка в 2023 году

Томичам предложили новые форматы Бессмертного полка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2023 году в Томской области, как и по всей стране, не будет традиционного шествия Бессмертного полка. Напомним, что такое решение приняли в целях безопасности. Однако томичам предложили новые форматы Бессмертного полка.

«Каждый может разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, а также сменить свой аватар в социальных сетях на портрет родного ветерана. Одним из новых форматов станет Бессмертный полк для автомобилистов. Томичи могут разместить фотографии ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Кроме того, все желающие могут напечатать фотографии ветеранов на одежде или использовать бейджи с фотографией своего героя и информацией о нем, сделать и выложить свое фото в социальных сетях с хэштегом #героиснами», - рассказали о возможностях участия в акции в пресс-службе администрации Томской области.

Также у томичей есть возможность поделиться рассказами о героях своих семей в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. Все истории соберут и опубликуют в течение года на сайте Бессмертного полка России.

Кроме того, в 2023 году снова состоится онлайн-шествие Бессмертного полка. Все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт https://www.moypolk.ru/. Трансляция онлайн-шествия пройдет в День Победы в интернете, по телевидению и на медиаэкранах.

Ранее в Томске провели персональные концерты для ветеранов в преддверии Дня Победы.