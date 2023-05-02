В Томске 16-17 мая пройдет Центральноазиатская конференция клуба «Валдай»

III Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в ТГУ Фото: Ксения Высотина

В Томске на площадке ТГУ 16-17 мая состоится III Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема мероприятия – «Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром». В конференции примут участие порядка 60 экспертов из 11 стран – России, Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

«Для нашей области конференция «Валдайского клуба» очень важна! 60% регионального экспорта приходится на ведущие страны Центральной Азии. Оттуда к нам, в томские университеты, едут учиться тысячи студентов», - написал в своем Telegram-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Конференция Томском госуниверситете будет продолжаться два дня. Программа конференции будет состоять из открытия, четырех тематических сессий и открытой дискуссии.