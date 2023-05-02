В томском микрорайоне Степановка остаются подтопленными несколько участков дорог. Фото: скриншот видео из Telegram-канала мэрии Томска

В микрорайоне Степановка города Томска несколько участков дорог остаются подтопленными. И.о. мэра Михаил Ратнер осмотрел их состояние во время рабочей поездки, рассказали в пресс-службе мэрии. Напомним, что в эти выходные в поселке Ново-Карьерный произошел разлив воды из Ушайки. Ее откачивали насосом. А на улице Континентальной было подтопление от таяния снега. В обоих случаях вода вышла на дорогу.

«В воскресенье на улице Континентальной были установлены знаки ограничения скорости до 20 километров в час. Здесь нельзя использовать насосное оборудование, поскольку это самая низкая точка на Степановке. Сейчас уровень воды здесь понизился, однако, если она в дальнейшем превысит критические отметки, то движение на этом участке будет запрещено для безопасности томичей», - рассказали о предпринятых мерах в пресс-службе мэрии Томска.

Также в Степановке есть еще одно подтопление – в СНТ «Мотор». По данным районной администрации, там прописан один человек, который всегда покидает садовое товарищество на время паводка, с ним и с председателем товарищества администрация держит связь.