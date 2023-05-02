Томичей приглашают на праздник в честь Дня защиты детей 1 июня

В День защиты детей 1 июня томичей приглашают на праздник в Городской сад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День защиты детей 1 июня томичей приглашают на праздник в Городской сад, сообщает «АиФ-Томск». В мероприятии могут принять участие дети, подростки, их родители, бабушки и дедушки.

Гостей праздника будут ждать игры, мастер-классы, викторина, пенная вечеринка и розыгрыши подарков. Своими выступлениями томичей порадуют «Арена Развлечений» с научным шоу, клоун Лепа Сосискин вместе с дрессированными животными, детские коллективы Томска. Вести мероприятие будет радиоведущий популярных радиостанций Иван Козырев.

Праздник в честь дня защиты детей состоится 1 июня с 12.00 до 16.00 на главной сцене Городского сада. Томские компании могут стать партнерами мероприятия.

Напомним, что со 2 по 9 мая томичи смогут увидеть военные фильмы под открытым небом на Новособорной площади.