Томские кругосветные путешественники устранили поломку на катамаране в открытом океане

До острова Мангарева путешественникам остается проплыть 1000 миль. Фото: сообщество «Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция»

Участники томской кругосветной экспедиции столкнулись с серьезной поломкой катамарана в открытом океане. Об этом сообщается в сообществе экспедиции во ВКонтакте. Напомним, что в Тихий океан экипаж вышел 26 апреля. Путешественники по плану должны проплыть 2000 миль на надувном парусном катамаране Russian Ocean Way – TION.

«30 апреля в 20:10 по рапануйскому времени на катамаране сломались два рулевых устройства из-за взаимодействия с сильным ветром. В течение нескольких часов путешественники искали способ их восстановления», - сообщается в сообществе «Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция».

Но, к счастью, ситуация разрешилась благополучно. Ночью береговой штаб получил сообщение, что сломанный руль удалось заменить на новый деревянный: его собрали непосредственно в океане. Сейчас погода улучшается, ветер стихает, а все члены экипажа здоровы. До острова Мангарева путешественникам остается проплыть 1000 миль.