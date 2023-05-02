Двухместный квадроцикл за 1 млн рублей может появиться у томской ПСС

Томская ПСС опубликовала аукцион на закупку квадроцикла з 1 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поисково-спасательная служба Томской области объявила аукцион на закупку нового двухместного квадроцикла за 1 млн рублей, следует из данных госзакупок.

На сайте госзаукпок появился аукцион на закупку снегоболотохода марки PM 800 DUO EPS или его аналога, выпущенного в этом году.

Начальная цена контракта составляет 1 млн рублей. Заявки принимаются до 10 мая. Итоги конкурса будут подведены на следующий день. Заказчиком выступает ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба».

Квадроцикл должен быть рассчитан на двух человек. Он должен иметь фаркоп - устройство для буксировки. Также бак для топлива должен вмещать около 24,5 литра и больше. Его максимальная скорость должна быть около 90 км в час.

Гарантийный срок на квадроцикл составляет 36 месяцев.