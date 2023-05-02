Прокуратура потребовала снести линию электропередач на территории заказника "Томский"

В Томской области нашли незаконно возведенную линию электропередач. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Томская прокуратура потребовала снести воздушную линию электропередач протяженностью 5 км, которую возвели на территории природного заказника «Томский». Об этом сообщает прокуратура Томской области.

В ходе проверки был выявлен факт незаконного размещения на территории государственного природного заказника «Томский» воздушной ЛЭП, протяженностью около 5 км.

«Данный объект возведен в отсутствие разрешительной документации на территории рекреационной зоны заказника на землях лесного фонда, используется для энергоснабжения охотхозяйства и базы отдыха «Хардикова заимка»», – говорится в сообщении.

Местные власти, администрация заказника, поставщик электрической энергии, а также владелец охотхозяйства не располагают информацией, кто является владельцем объекта.

Главе департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в ведении которого находится заказник, вынесли представление о принятии мер по устранению нарушений или по сносу незаконно возведенной воздушной ЛЭП. Конкретные меры для этого не были приняты.

В связи с этим в суд направлен иск с требованием о возложении на департамент обязанности организации мероприятия по охране государственного природного заказника путем сноса самовольной постройки.

Административный иск находится на рассмотрении в Томском районном суде.