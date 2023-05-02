В Томской области в апреле 2023 года пропали 24 человека

В Томской области пропали 24 человека в апреле. Фото: Алёна Мищенко

В апреле 2023 года в Томской области пропали 24 человека, из них нашлись живыми – 19 томичей, один человек погиб, сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

«В апреле в отряд поступило 24 заявки на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 19», – говорится в сообщении.

Погибшим найден один человек, еще один был не найден. Также в отряд поступила одна неподтверждённая заявка.

Волонтеры продолжают поиски тех, кто не найден – продолжают распространять ориентировки, проверять свидетельства.