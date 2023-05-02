Началось голосование за финалиста седьмой недели в конкурсе "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

В Томске продолжается фотоконкурс «Главный котик 2023». Во вторник, 2 мая, запустили голосование за финалиста седьмой недели. Проголосовать за понравившегося любимца можно на сайте издания «АиФ-Томск».

Напомним, 20 марта стартовал конкурс «Главный котик Томска 2023». Каждую неделю томичи выбирают котиков, которые смогут получить шанс выиграть годовой запас корма. Финалистами стали – Мурзик, Пират, Яша, МУрзик, Хонда и Саша.

Проголосовать за понравившегося котика на этой неделе можно до 5 мая.

Еженедельный выбор котиков продлится до 16 июня. 20 июня журналисты объявят главного котика Томска.