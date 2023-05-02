Мужчины чаще женщин интересуются положенными соцвыплатами

Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 300 тысяч клиентов ВТБ воспользовались онлайн-сервисом для расчёта социальных выплат, которые полагаются российским семьям. Из них 15% проживают в Сибирском федеральном округе. Более 40% – 120 тысяч – могут в дальнейшем получить пособия на детей от государства. «Социальный калькулятор» запущен в рамках государственной концепции цифровой трансформации.

Мужчины чаще женщин интересовались положенными семьям выплатами и составили 53% из всех клиентов банка, прошедших опрос в «Социальном калькуляторе». Возраст каждого второго пользователя сервиса – от 34 до 43 лет, а каждого третьего – от 18 до 33 лет.

По данным банка, более половины семей (52%), которым положены государственные выплаты, воспитывают детей в возрасте 8-17 лет, у 42% есть дети до 3-х лет и 3-7 лет. Каждая вторая семья из прошедших опрос в «Социальном калькуляторе» имеет право на пособие для малообеспеченных, а каждая четвёртая может претендовать на выплаты для многодетных. Семьями военнослужащих оказались 7% пользователей сервиса – это более 8 тысяч человек. Каждый шестой клиент из тех, кому были рассчитаны выплаты, перешёл из раздела «Социальный калькулятор» в соответствующий раздел на Госуслугах для оформления заявления на пособие.

«Сегодня в России действует порядка 400 различных федеральных пособий от государства, а если учитывать региональные меры поддержки, то их число достигнет 30 тысяч. Но единого источника, который помог бы людям узнать о положенных им выплатах, пока нет. Для решения этой задачи банк запустил онлайн-сервис для расчёта социальных пособий, который стал очередным этапом в реализации федерального проекта «Социальное казначейство». Он упрощает доступ к господдержке родителям детей и облегчает для них взаимодействие с органами власти. За 4 месяца работы сервиса клиенты получили информацию о полагающихся им выплатах и перешли на Госуслуги, чтобы заполнить заявления, более 16 тысяч раз. Мы планируем и дальше развивать функционал сервиса, чтобы добавить в него региональные выплаты и новые пособия. Ожидаем, что до конца года нашим калькулятором воспользуется более полумиллиона человек», – комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Банк запустил «Социальный калькулятор» в декабре 2022 года. Чтобы воспользоваться сервисом и узнать, какие федеральные детские пособия на данный момент полагаются семье, клиенту необходимо зайти в раздел Госуслуги в интернет-банке или мобильном приложении (для пользователей Android), выбрать «Социальный калькулятор» и пройти краткий опрос. В соответствии с его результатами сервис подберет подходящие пособия и рассчитает их сумму.