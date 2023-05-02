В Томской области троих сотрудников Кедрового лесничества осудят за получение взяток

В Томской области сотрудников Кедрового лесничества осудят за получение взяток. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области троих сотрудников Кедрового лесничества будут судить за получение взяток в 2016 году. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Кедрового утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Их обвинили в получении взятки в значительном размере, совершённые группой лиц по предварительному сговору.

«По версии следствия, на протяжении 2016 года трое сотрудников лесничества за незаконное вознаграждение производили отвод лесных участков на территории Кедровского лесничества для сплошной санитарной рубки без проведения надлежащим образом лесопатологического обследования», – говорится в сообщении.

Всего от четырёх лесозаготовителей обвиняемые получили 180 тысяч рублей взяток.

Уголовное дело направлено в Кедровский городской суд для рассмотрения.