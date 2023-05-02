В Томской области осудят водителя, по вине которого в ДТП погибли 3 человека и один пострадал

В Томской области осудят водителя за смертельное ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области 34-летнего водителя автопоезда будут судить за ДТП, в котором погибли 3 человека и один тяжело пострадал. Об том сообщает областная прокуратура.

Прокуратура Шегарского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Томска по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, в ноябре 2022 года водитель автопоезда в составе грузового тягача седельного Scania» и полуприцепа-цистерны ехал по трассе Томск – Каргала-Колпашево» со стороны Томска в Колпашево. Обвиняемый не учел дорожные и метеорологические условия в виде снегопада и выбрал небезопасную скорость движения.

«В результате чего не справился с управлением транспортным средством и совершил столкновение с легковым автомобилем «Daihatsu Boon», двигающемся по встречной полосе», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли, еще один пассажир тяжело пострадал..

Уголовное дело направлено в Шегарский районный суд для рассмотрения.