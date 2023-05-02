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НовостиОбщество2 мая 2023 3:09

Паромную переправу через реку Обь в Колпашеве могут запустить уже 3 мая

На данный момент на месте переправы дежурят сотрудники МЧС и полиции
Алёна Мищенко
Паромную переправу через Обь в Колпашеве могут открыть 3 мая.

Паромную переправу через Обь в Колпашеве могут открыть 3 мая.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Паромную переправу через реку Обь в городе Колпашево Томской области могут запустить ориентировочно 3 мая. Об этом сообщили в компании перевозчика.

Напомним, ледовая переправа через реку Обь в Колпашево была официально закрыта еще 7 апреля. Это связано с подъемом уровня воды, размытием пандусов и разрушением структуры льда. На месте переправы было организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и полиции для предотвращения выхода людей на лед.

На данный момент доехать до Колпашево можно компанией «Автотранспортник» от ж/д станции Белый Яр. Запустить паромную переправу планировалось после прохождения ледохода через Обь.

Как сообщила представитель компании «Сапфир», ориентировочно паромная переправа будет запущена в среду, 3 мая.