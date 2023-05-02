Пять автомобилей столкнулись на Шегарском тракте в Томске 1 мая

В Томске столкнулись пять автомобилей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В понедельник, 1 мая, на Шегарском тракте произошло столкновение пяти автомобилей. Одному из водителей была оказана разовая медпомощь, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Авария произошла 1 мая около 16:53 на улице Шегарский тракт, 1.

«По предварительным данным, мужчина-водитель 1981 г.р. управляя грузовым автомобилем Scania, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущими автомобилями Volkswagen Polo, Toyota Camry, Ford Ranger и Hyundai IX35», – говорится в сообщении.

В результате аварии 45-летнему водителю автомобиля Volkswagen была оказана разовая медицинская помощь.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.